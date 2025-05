Amato (Federmanager) “Formazione per stare al passo, anche con l’IA”

ROMA (ITALPRESS) - “Il mondo del lavoro, come in tutte le rivoluzioni industriali e tecnologiche, è come una nave che lascia un porto per un nuovo porto. Noi dobbiamo seguire questa transizione”. Lo ha dichiarato il presidente di Federmanager Roma, Antonio Amato, in un’intervista all’Italpress. lcr/azn