Amap, Di Martino “In cantiere progetti importanti con fondi del Pnrr”

PALERMO (ITALPRESS) - “Questo è un momento storico, di confronto tra le aziende che operano nei servizi pubblici locali e le istituzioni per arrivare a un punto di incontro e stabilire delle sinergie che possano portare il mezzogiorno ad avere un ruolo di primo piano nel panorama nazionale”. Così, Alessandro Di Martino, amministratore unico di Amap, a margine del convegno “Servizi pubblici del sud Italia. Focus su Regione Siciliana e Città Metropolitana di Palermo”, presso la storica officina del gas di AMG Energia nel capoluogo siciliano. “Noi dal punto di vista finanziario - aggiunge - siamo una società solida che non ha difficoltà. L’unica criticità è il reperire le somme per finanziare il nostro piano industriale, che è molto attrattivo con un miliardo e 250 milioni di euro di investimenti sui territori. Abbiamo in cantiere alcuni progetti importanti con il PNRR: gli impianti di potabilizzazione di alcuni territori della provincia, l’informatizzazione e la geolocalizzazione. Gli impegni non mancano”. xd6/vbo/gtr