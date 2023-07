Alzheimer, 700 mila casi in Italia

ROMA (ITALPRESS) - Le malattie neurodegenerative e in particolare l’Alzheimer rappresentano una delle più grandi sfide in ambito sanitario e medico in un Paese come l’Italia, il secondo più longevo al mondo. Un vero e proprio problema di salute pubblica, con un forte impatto per il sistema sanitario, sociale ed economico. sat/mrv