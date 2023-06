CRACOVIA (POLONIA) (ITALPRESS) – Ancora una medaglia per il taekwondo ai Giochi Europei di Cracovia. All’Arena di Krynica-Zdroj, dopo lo splendido oro conquistato da Dennis Baretta nella categoria -63 kg il giorno precedente e l’argento e il bronzo conquistati rispettivamente da Sofia Zampetti nella categoria -46 kg e Andrea Conti nella -54 kg durante la prima giornata, Natalia D’Angelo incrementa, nella categoria -67 kg, il bottino azzurro grazie al bronzo conquistato a spese della campionessa olimpica di Tokyo 2020, Matea Jelic.

Nei sedicesimi di finale, l’azzurra ha vinto 2-0 contro la polacca Justyna Kowalkowska (R1 4-0 / R2 11-2), poi la sconfitta ai quarti per 1-2 con la spagnola Cecilia Castro Burgos (R1 5-1 / R2 1-5 / R3 1-8). Nel ripescaggio, Natalia D’Angelo ha conquistato una vittoria per 2-1 contro l’olandese Jo Amy Mink (R1 7-3 / R2 5-9 / R3 14-4), assicurandosi un posto nella finale per la medaglia di bronzo dove ha sconfitto Matea Jelic con il punteggio di 2-1 (R1 3-8 / R2 4-2 / R3 8-7). Oggi in gara anche Antonio Gerrone (-80 kg) e Cristina Gaspa (-62 kg) fuori rispettivamente agli ottavi e al ripescaggio per l’accesso alla finale per il terzo posto. Ora, gli occhi di tutti sono puntati sull’ultima giornata, nella speranza di ulteriori trionfi con Maristella Smiraglia (-73 kg) e Mattia Molin (+87 kg).

– foto ufficio stampa Fita –

(ITALPRESS).

