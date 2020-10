Dopo Simon Yates, altri due corridori presenti al Giro d’Italia sono risultati positivi al coronavirus. A comunicarlo sono gli organizzatori dopo che fra domenica e lunedì le squadre (ciclisti e staff) sono state sottoposte ai test, in conformità con il protocollo sanitario sviluppato in accordo con l’Uci e in linea con le misure di contenimento dettate dal Ministero della Salute. In tutto sono stati effettuati 571 test e “due corridori, uno del Team Sunweb e uno del Team Jumbo-Visma, sono risultati positivi”. Si tratta di Michael Matthews e Steven Kruijswijk: fuori dai giochi in classifica generale (era 87^), l’australiano era terzo in quella a punti (maglia ciclamino), dietro Demare e Sagan mentre Kruijswijk era undicesimo, a 1’24” dalla maglia rosa. Ma dai 571 test effettuati è emersa anche la positività di “sei membri dello staff, quattro della Mitchelton-Scott (la squadra di Yates, ndr), uno del Team Ag2r-La Mondiale e uno del Team Ineos Grenadiers”. Tutti gli otto positivi “sono stati affidati ai medici delle rispettive squadre che ne hanno disposto le misure di isolamento”. Proprio alla luce di questi risultati, Mitchelton-Scott e Jumbo-Visma hanno deciso di ritirarsi dal Giro. Al via della 10a tappa 145 corridori.

“Rischio che il Giro salti? In questo momento dico zero, non vedo elementi perche’ il Giro possa fermarsi” le parole di Mauro Vegni, direttore della corsa rosa, che resta fiducioso. “Ma riteniamo che sia un numero di casi relativamente basso, siamo fiduciosi. Certo, la fortuna e’ cieca e la sfiga ci vede benissimo, quest’anno e’ cosi’. L’obiettivo era fare il Giro anche a ottobre, con tutte le difficolta’ che proponeva, stiamo perdendo pezzi importanti ma adesso l’importante e’ arrivare a Milano”.

(ITALPRESS).