L’ultima giornata del programma under17 ai Campionati Europei Cadetti e Giovani in corso a Parenzo, vede l’Italia portare a quota otto il proprio medagliere. Arrivano infatti tre medaglie: sono quella d’oro conquistata dalla squadra di spada femminile, e quelle d’argento vinte invece dalle Nazionali di fioretto femminile e di sciabola maschile. Le spadiste conquistano l’oro e si laureano campionesse europee di categoria grazie al successo per 45-35 nell’assalto di finale contro Israele. Gaia Caforio, reduce dalla conquista del bronzo individuale, Carola Maccagno, Lucrezia Paulis e Anita Corradino in precedenza avevano superato con successo l’Austria nel tabellone dei 16 per 45-16 e poi la Francia 45-24. In semifinale, le neo campionesse continentali, avevano poi battuto per 45-35 la Russia 45-35. E’ stata invece proprio la Russia a superare la squadra azzurra di fioretto femminile, ‘dirottandola’ verso la medaglia d’argento. Matilde Calvanese, campionessa continentale in carica, Margherita Lorenzi, Carlotta Ferrari ed Eleonora Candeago, sono state fermate per 45-36 salendo così sul secondo gradino del podio. Le italiane avevano vinto il primo assalto di giornata contro la Spagna col punteggio di 45-20, poi contro la Turchia nei quarti per 45-19 e, infine, avevano messo a segno contro l’Ucraina la stoccata del 45-34 grazie alla quale erano arrivate a giocarsi l’ultimo atto della gara. Medaglia d’argento anche per la squadra di sciabola maschile. Emanuele Nardella, Leonardo Tocci, Marco Mastrullo ed Edoardo Cantini si sono arresi per 45-41, nella sfida finale, al cospetto della Francia, dopo aver vinto la semfinale contro la Germania col punteggio di 45-37. Gli azzurri avevano iniziato il loro percorso agli ottavi con la vittoria contro la Turchia per 45-23. A seguire poi avevano avuto la meglio sulla Spagna per 45-37.

(ITALPRESS).