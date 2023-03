ROMA (ITALPRESS) – La Pikes Peak International Hill Climb è una delle più antiche competizioni automobilistiche ancora attive negli Stati Uniti, disputata sulle Montagne Rocciose dal 1916. soprannominata “the race to the clouds”, questa gara di montagna propone un percorso di 19,93 km scandito da 156 curve, con partenza a 2.865 metri di quota e arrivo circa 1.440 metri più in alto. La differenza di pressione dell’aria ha un impatto soprattutto sulla potenza dei motori per tutto il percorso, mentre i piloti devono spesso affrontare strade particolarmente polverose, condizioni climatiche variabili, diverse esposizioni al sole, curve cieche e l’immancabile minaccia dei burroni.

I team di Alpine e Signatech si lanceranno nella Pikes Peak con l’Alpine A110 GT4 Evo. Dotata di imponenti appendici aerodinamiche per restare ben incollata alla strada, quest’auto è stata oggetto di un vero e proprio lavoro da certosini per cogliere tutte le sottigliezze di questa mitica ascesa.

Gli ingegneri e i tecnici di Signatech, in collaborazione con l’ufficio progettazione di Alpine, si sono concentrati soprattutto sull’aerodinamica e sul blocco motore per rispondere alle sfide proposte. Per sottolineare i legami con la serie dando dimostrazione, al tempo stesso, di tutte le doti naturali del telaio dell’A110 in territorio americano, Alpine ha anche scelto di gareggiare nella categoria Time Attack 1. Proprio per questo, l’Alpine A110 GT4 Evo manterrà la trazione a due ruote motrici.

Per la sua prima volta a Pikes Peak, Alpine potrà contare sull’esperienza di Raphael Astier. Il pilota francese ha al suo attivo già quattro partecipazioni all’evento. “Pikes Peak è una gara mitica che mi ha sempre fatto sognare e sono contentissimo di tornarci per la quinta volta nella mia carriera. E’ un onore partecipare a quest’avventura promossa da Alpine e Signatech, dopo aver corso per due anni con l’Alpine A110 Rally. Se la vittoria scratch non è l’obiettivo, sono convinto che la nostra A110 GT4 Evo sarà performante nella sua categoria e sono impaziente di iniziare e vedere cosa riusciremo a fare in questa prima assoluta”, ha detto Astier.

