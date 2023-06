ROMA (ITALPRESS) – Alpine ha aperto il suo primo showroom in Israele, presso il Freesbe Center a Rishon LetZion nei pressi di Tel Aviv. ” Siamo orgogliosi di presentare finalmente Alpine, la mitica Marca sportiva francese, ai clienti israeliani. Sono certo che gli appassionati di auto sportive apprezzeranno questa linea di prodotti originale, ricca di storia e dal comportamento unico su strada come su pista” ha spiegato Roy Schory, Direttore Generale delle Marche Renault e Dacia presso Freesbe.

Alpine è senza dubbio l’incarnazione delle auto alla francese, fondata su tante vittorie nel mondo delle gare. E’ una marca con una forte eredità e un track record incredibile. E’ anche uno stabilimento di esperti altamente qualificati che producono l’A110 a Dieppe, in Francia. Alpine è il fiore all’occhiello del Gruppo Renault nel motorsport, che consente di tradurre il know-how e l’eccellenza della Formula 1, dell’Endurance e degli ex team di Renault Sport in modelli adatti non solo per la pista, ma anche per la strada.

“Siamo contenti di aprire, per la prima volta in Israele, il nostro 144° punto vendita Alpine nel mondo e di proporre al suo interno tutta la gamma A110. E’, oltretutto, un Paese promettente per sostenere l’ingresso di Alpine nel settore dei veicoli elettrici e i suoi obiettivi ambiziosi di crescita ed espansione internazionale” ha spiegato Emmanuel Al Nawakil. Direttore Vendite, Reti e Lanci di Alpine.

Dal 2021 e con il piano strategico Renaulution, Alpine si è affermata come una Marca dedicata alle auto sportive innovative, autentiche ed esclusive. La Marca entra nell’era dei veicoli elettrici con l’arrivo del suo dream garage composto da 3 auto: la city car sportiva A290, il Crossover GT di segmento C e la rivisitazione della mitica A110. Alpine ha, inoltre, ribadito i suoi obiettivi ambiziosi di espansione sui mercati internazionali in nuovi territori facendo leva su una gamma di prodotti ampliata.

foto: ufficio stampa Renault Group Italia

