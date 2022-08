ROMA (ITALPRESS) – “L’Aston Martin Aramco Cognizant Formula 1 è lieta di confermare che Fernando Alonso si unirà al nostro team nel 2023”. Lo ha reso noto la stessa scuderia britannica. Il pilota spagnolo, 41enne, attualmente alla Alpine, ha firmato un contratto pluriennale. Sostituirà Sebastian Vettel, che ha annunciato il suo imminente ritiro dalle corse.

“L’intera azienda è molto entusiasta di portare in squadra l’incredibile esperienza, il ritmo brillante e la capacità di guida di Fernando. Il reclutamento di un talento speciale come Fernando è una chiara dichiarazione di intenti da parte di un’organizzazione che si è impegnata a sviluppare una squadra vincente di Formula 1”, ha scritto oggi la stessa Aston Martin.

“Questa squadra sta chiaramente applicando tanta energia e tanto impegno per vincere ed è quindi una delle squadre più eccitanti della Formula 1 oggi”, ha detto Alonso.

“Ho visto come il team ha attratto sistematicamente persone fantastiche con pedigree vincenti e sono consapevole dell’enorme impegno per nuove strutture e nuove risorse in atto a Silverstone. Nessuno in Formula 1 oggi sta dimostrando una visione più grande e un impegno assoluto per vincere: questo rende il tutto un’opportunità davvero eccitante per me”, ha aggiunto lo spagnolo.

