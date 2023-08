MILANO (ITALPRESS) – Ha ora una data di arrivo nelle sale italiane “Strange Way Of Life”, il nuovo cortometraggio di Pedro Almodòvar già ben accolto dalla critica: uscirà nelle sale del nostro Paese il 21 settembre, prima di arrivare in esclusiva sulla piattaforma MUBI. Il corto, presentato in anteprima mondiale al Festival di Cannes 2023 e secondo cortometraggio in lingua inglese di Almodovar, è stato girato nel deserto di Tabernas, in Almeria, e racconta di due uomini che si ritrovano dopo venticinque anni. “Strange Way Of Life” – definito un “western queer” – del 73enne regista spagnolo è interpretato da Ethan Hawke e Pedro Pascal.

