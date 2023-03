Almaviva, Tamajo “Presto in Cdm provvedimento per tutela occupazione”

"Per quanto riguarda il problema di Almaviva nei prossimi giorni porteranno in Cdm un provvedimento che punterà a tutelare i livelli occupazionali. L’incontro è andato abbastanza bene siamo contenti soprattutto per l’impegno mostrato dal governo nazionale”. Così l'assessore alle Attività produttive della Regione Sicilia, Edy Tamajo, al termine dell’incontro con il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, xb1/pc/red