Alluvioni in Texas, le immagini della piena del fiume Guadalupe

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - E' drammatico il bilancio dei morti per le alluvioni in Texas, negli Stati Uniti. L'area più colpita è quella di Hunt, nella contea di Kerr. La città sorge lungo il fiume Guadalupe, che scorre da ovest a est, a nord di San Antonio e a sud di Austin. Almeno venti i dispersi. Tra le vittime numerose ragazze che partecipavano ad un campo estivo. L'alluvione è stata causata dalle piogge abbondanti iniziate giovedì, che sono aumentate di intensità improvvisamente. vbo/mca1 (Fonte video: Texas Parks and Wildlife Department)