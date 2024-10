Alluvione Spagna, Pecoraro Scanio “Serve protezione civile europea”

ROMA (ITALPRESS) - Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della fondazione Univerde e promotore della rete Ecodigital, ricorda che, da Ministro dell’Ambiente, lanciò l’allarme surriscaldamento del Mediterraneo e conseguenti fenomeni estremi e fu "sbeffeggiato" da lobby fossili e negazionisti. Ora di fronte alla catastrofe di Valencia, alla pioggia di un anno caduta in poche ore, agli oltre 100 morti "parlare di semplici maltempo é demenziale se non criminogeno. Nessuno ha il diritto di negare che siamo di fronte ad una crisi climatica che si aggrava velocemente e che il Mediterraneo è un’area ancora più a rischio. Serve un’azione di tutti i governi della UE e magari un’autorità di Protezione e Prevenzione Civile a livello europeo. Non possiamo tollerare ancora i mentecatti che negano l’evidenza. Non c’è tempo da perdere!”. mgg/gsl