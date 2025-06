All’Università della Tuscia riattivati i laboratori agrari dopo l’incendio

ROMA (ITALPRESS) – “Dopo il devastante incendio che ha colpito la facoltà di Agraria dell’Università della Tuscia, ho voluto portare personalmente vicinanza e solidarietà alla comunità accademica viterbese. L’Università della Tuscia, i docenti e gli studenti non saranno soli in questo momento difficile”.

Lo dichiara Luisa Regimenti, assessore all’Università, al Personale, alla Polizia locale, agli Enti locali e alla Sicurezza urbana della Regione Lazio, oggi in visita a Viterbo all’Ateneo della Tuscia.

“Al Pro-Rettore dell’Università della Tuscia Alvaro Marucci ho garantito il pieno sostegno della Regione Lazio: siamo già al lavoro per trovare risorse per la strumentazione dei laboratori. Occorrono soluzioni rapide: c’è l’esigenza di dare continuità alla didattica e alla ricerca, in particolare occorre riattivare al più presto l’attività dei laboratori senza i quali i giovani ricercatori vedono il proprio futuro compromesso”, conclude l’assessore Regimenti.

– Foto Ufficio stampa Regione Lazio –

(ITALPRESS)