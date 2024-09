PALERMO (ITALPRESS) – Eseguiti quattro trapianti, in meno di 24 ore, all’Arnas Ospedale Civico di Palermo. “Un grande successo per la sanità siciliana”, fanno sapere dalla struttura ospedaliera, sottolineando in una nota che “i trapianti di rene sono in crescita al Civico”.

Ieri, a partire dalle ore pomeridiane si è messa in moto la macchina organizzatrice del Team trapianti del Civico. Tutto ha avuto inizio con la segnalazione del CRT – Centro Regionale Trapianti della disponibilità degli organi. Valutata l’idoneità sia dei donatori che dei riceventi l’equipe di chirurghi nefrologi, infermieri e Oss ha eseguito gli interventi durati circa 12 ore.

“Tutto si è svolto con la massima precisione e con grandissima professionalità senza alcuna criticità”, evidenzia la nota. Angelo Ferrantelli, direttore dell’Unità di Nefrologia, Dialisi e trapianto renale e Saverio Matranga, responsabile dell’Unità di Chirurgia in uremico e trapianti di rene sottolineano che il “sistema trapianto dell’Arnas Civico di Palermo ha raggiunto livelli di professionalità altissimi. E’ una grande opportunità per i pazienti che fanno la dialisi e che aspettano che squilli il telefono per correre incontro ad una nuova normalità”.

Uno dei quattro trapianti eseguiti ha riguardato una giovane donna che ancora non aveva iniziato la dialisi e si è trovata ad avere un “rene nuovo” che le permetterà di non eseguire più il trattamento con rene artificiale. Inoltre, i medici rendono noto che “sta ripartendo il programma di trapianto con donatore vivente, con importantissime novità che porteranno alla nostra regione e ai nostri pazienti notevoli possibilità in più di eseguire il trapianto in tempi brevissimi”.

“Fondamentale – aggiungono – è la collaborazione con la Direzione Strategica, guidata dal Direttore Generale, Walter Messina, che continua a supportarci e implementare il Progetto Trapianti”.

I dati provenienti dal CNT – Centro Nazionale Trapianti rilevano che i trapianti di rene in Sicilia sono raddoppiati rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. “Le opposizioni stanno diminuendo e le segnalazioni di donazioni aumentano – fanno sapere dalla struttura ospedaliera -. Negli ultimi 10 mesi abbiamo eseguito 30 trapianti al Civico più un autotrapianto renale, che consiste in un complesso intervento. Saverio Matranga, in collaborazione multidisciplinare con i Chirurghi Vascolari e d’Urgenza, ha prima prelevato il rene in laparoscopia, poi corretto la malformazione vascolare ed infine trapiantato il rene allo stesso paziente”.

“Quando in Sanità le sinergie di Specialisti e Dirigenti convergono su grandi progetti – aggiunge Ferrantelli -, i risultati sono sempre eccezionali. Ho la fortuna di lavorare con colleghi, infermieri e non ultimi i magnifici operatori socio sanitari eccellenti, che rendono concrete le nostre idee e danno luce ad una Sanità pubblica troppo spesso maltrattata”.

