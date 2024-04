All’Ismett tre parti in stand by ECMO

All’Ismett tre parti in stand by ECMO

PALERMO (ITALPRESS) - Tre donne, affette da malattie cardiopolmonari, nelle ultime tre settimane hanno partorito all'Ismett di Palermo in stand by ECMO, una macchina cuore-polmone che consente di ossigenare il sangue, rimuovere l’anidride carbonica e fungere da pompa cardiaca in sostituzione del cuore. Decisiva la collaborazione dei reparti di Ginecologia e Neonatologia dell'ospedale Civico. Ne ha parlato in un'intervista all'Italpress Antonio Arcadipane, direttore clinico dell'Ismett. "La procedura è andata a buon fine, sia le mamme che i neonati stanno bene”. xd6/fsc/abr/gtr