Allianz Vero Volley Milano, Egonu “Felice essere rientrata in Italia”

MILANO (ITALPRESS) - Presentata nel suggestivo scenario dell'Allianz Tower la Vero Volley Milano per la stagione 2023-24. "Sono felice e entusiasta, non vedo l'ora di iniziare a giocare e tornare a farlo col sorriso. Il ritorno in Italia è stato bello, sono felice di aver vissuto un'esperienza che mi ha fatto crescere" le parole di Paola Egonu. "Sono tornata e ricomincerò positiva, pronta ad alzare l'asticella. Non vedo l'ora" ha detto Miriam Sylla. pia/gm/gtr