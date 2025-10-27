Allerta meteo in Sardegna per forte vento e mareggiate

CAGLIARI (ITALPRESS) – La Protezione Civile regionale ha emesso un avviso di allerta meteo valido sino alla mezzanotte di oggi, lunedì 27 ottobre, per vento forte di maestrale e mareggiate che stanno interessando l’intera Sardegna. Secondo le previsioni, il vento da ovest-nord-ovest soffierà con intensità di burrasca su gran parte dell’Isola, in particolare sulla Gallura e lungo i crinali montuosi.

Le raffiche più violente potranno raggiungere livelli di burrasca forte o tempesta, soprattutto lungo le coste galluresi e del Golfo di Orosei e sui rilievi orientali. Sulle coste settentrionali e nord-occidentali, le condizioni del mare resteranno critiche per tutta la giornata, con mareggiate significative e onde che potrebbero raggiungere i 4 metri di altezza, con un periodo medio superiore ai 7 secondi, localmente fino a 8 secondi.

