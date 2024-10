MILANO (ITALPRESS) – Allenarsi per il Futuro, il progetto di sostenibilità sociale ideato da Bosch Italia in collaborazione con Randstad Italia, compie 10 anni. Con l’obiettivo di favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro e orientarli al loro futuro professionale, l’iniziativa è cresciuta e si è evoluta negli anni sempre al fianco dei ragazzi, per trasmettere loro i valori dello sport applicabili anche nella vita quotidiana. Lunedì 30 settembre, l’Auditorium Bosch di Milano ha ospitato un evento per celebrare l’anniversario del progetto. L’incontro è stato l’occasione non solo per condividere i risultati raggiunti e ascoltare le testimonianze dirette di atleti e studenti, ma anche per discutere dei temi scuola e lavoro, per capire cosa sia cambiato negli ultimi dieci anni e per approfondire le sfide attese per il futuro.

“Crediamo da sempre nella formazione e nell’orientamento dei giovani e Allenarsi per il Futuro è un esempio concreto del nostro impegno. Grazie a questo progetto diamo spazio ai sogni dei ragazzi, che attraverso impegno, costanza e, soprattutto, passione possono essere realizzati. Siamo partiti nel 2014 con l’obiettivo di aiutare i giovani a comprendere meglio le dinamiche del mondo del lavoro che li attende. Sono stati dieci anni di grandi soddisfazioni ed emozioni ed è proprio in questa direzione che continueremo ad andare, pronti per una nuova edizione piena di novità. Le storie di successo non arrivano per caso, bisogna costruirle… allenandosi”, ha dichiarato Roberto Zecchino, Deputy General Manager & Corporate Vice President Human Resources Bosch Group South Europe.

“Dare sicurezza ai giovani talenti nella costruzione del loro percorso professionale è uno dei nostri principali obiettivi quotidiani. E il progetto Allenarsi per il Futuro rappresenta, da ormai 10 anni, un efficace e consolidato ‘strumento’ per continuare ad agire in questa direzione, contribuendo a diffondere il valore della formazione e dell’orientamento in modo forte e concreto”, ha affermato Marco Ceresa, Group Chief Executive Officer Randstad.

Grazie agli incontri organizzati nelle scuole e nelle università in tutta Italia, gli studenti hanno la possibilità non solo di acquisire e sviluppare competenze utili per avvicinarsi concretamente al mondo del lavoro, ma anche e soprattutto di ascoltare le testimonianze di grandi atleti. Durante le tappe di Allenarsi per il Futuro, infatti, oltre 40 campioni di diverse discipline sportive come l’alpinista Marco Confortola, la ginnasta Fabrizia D’Ottavio e la pallavolista Rachele Sangiuliano, raccontano agli studenti la propria storia personale, incoraggiandoli a perseguire i propri sogni con impegno e costante allenamento.

In questi dieci anni, Allenarsi per il Futuro ha raggiunto grandi risultati. Sono state visitate circa 2.000 scuole, coinvolti oltre 450.000 studenti e svolti oltre 6.000 Percorsi di Competenze Trasversali e Orientamento (PCTO). L’obiettivo per il 2025 è quello di svolgere 100 incontri in differenti scuole e università su tutto il territorio nazionale e attivare nuove edizioni di PCTO finalizzati a sviluppare le competenze trasversali dei ragazzi e approfondire, in base al percorso scelto, i temi legati all’IoT e all’Industry 4.0, alla Comunicazione e al Marketing, oppure al settore delle Risorse Umane.

Confermati per il nuovo anno scolastico anche gli approfondimenti sui temi della Diversità e Inclusione e il percorso di formazione sulla sicurezza stradale. Durante gli appuntamenti nelle scuole, infatti, Allenarsi per il Futuro racconta “L’anima della diversità”, un momento dedicato a una delle sei storie di altrettanti campioni paralimpici italiani, narrate dal giornalista e telecronista sportivo Federico Buffa e commentate dagli atleti Testimonial del progetto. Protagonisti dei racconti sono Simone Barlaam, nuotatore e vincitore dell’Oro Paralimpico nei 50 stile a Tokyo 2020, Daniele Cassioli, sciatore nautico detentore di 25 titoli mondiali, Filippo Carossino, capitano e leader della Nazionale Italiana di basket in carrozzina, Veronica Yoko Plebani triatleta, vincitrice del bronzo nel Triathlon a Tokyo 2020, Ilaria Galbusera, pallavolista campione continentale agli europei del 2019, Giulia Terzi, nuotatrice e detentrice di due medaglie d’argento e due d’oro alle paralimpiadi di Tokyo 2020.

Per quanto riguarda, invece, il tema della sicurezza stradale, il percorso formativo è rivolto ai ragazzi delle scuole medie superiori, con l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti sull’argomento grazie alle testimonianze di ambassador aziendali.

Novità di quest’anno, sarà l’ingresso di Allenarsi per il Futuro nel Metaverso. Il progetto, infatti, estenderà i propri confini al mondo virtuale, con l’obiettivo di costruire una vera e propria community e offrire uno spazio virtuale dove gli studenti potranno continuare a interagire, confrontarsi e approfondire i temi trattati durante gli incontri nelle scuole. Attraverso piattaforme innovative, sarà possibile mantenere un dialogo con gli Ambassador, consolidando così il legame tra il mondo scolastico e quello professionale.

