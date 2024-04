MILANO (ITALPRESS) – Con il Rally dell’Elba dell’imminente weekend prende il via la serie del Pirelli Star Rally4 2024 legata al challenge International Rally Cup (IRC), l’unica del principale monomarca Pirelli che doveva ancora scattare. Da oltre un decennio ai vertici delle preferenze dei piloti l’IRC, iniziativa supportata da Pirelli, costituisce un positivo esempio di serie nazionale a portata di tanti grazie al calendario compatto (4 i rally in programma), al fascino dei singoli rally, alla formula dei punteggi (coefficiente di gara a crescere, punti di power stage) e al ricco montepremi in palio (oltre 350.000 euro) che viene ripartito su tutte le classi di vetture e non solo sulle auto di vertice. Il Rally dell’Elba che apre la stagione è sicuramente quello più ricco di fascino e tradizione, oltre che particolarmente difficile e selettivo. Il Pirelli Star Rally4 IRC coinvolgerà con graduatorie distinte le due categorie di vetture a trazione anteriore più diffuse: le moderne Rally4 con motore turbo e le sempre amate Rally/R2 con motore aspirato. Distinti anche i montepremi, in entrambi i casi ai primi 5 della classifica finale: 53.000 euro per le Rally4 con 20.000 euro destinati al vincitore; 30.000 euro per le R2 con 12.000 euro al primo. Ad essi si aggiungono i premi di gara in pneumatici Pirelli PZero ai primi due iscritti al Pirelli Star Rally4 IRC di ciascuna categoria. La Rally4 è indubbiamente la classe di vetture a trazione anteriore di maggior successo, che quindi promette una lotta intensa e incertissima per tutta la stagione, anche per quantità e qualità degli aspiranti campioni. Fra di essi per palmares vanno ricordati innanzitutto Fabio Farina (vincitore del Top 2022 e secondo nel 2023), Giacomo Guglielmini (già ai vertici del Trofeo Peugeot Pirelli Top), Davide Nicelli (vincitore del Clio Trophy ’21), Mattia Broggi (vincitore Pirelli di Zona 3 e secondo nel TIR ’23), Emanuele Danesi (il migliore con le Rally4 nel IRC ’23), e Mirko Carrara (vincitore lo scorso anno fra le R2). Ma il lungo elenco dei partecipanti comprende anche Michele Guastavino, Mirko Pontalti, Paolo Moricci, Fabio Oppici, Daniele Silvestri, Emanuele Rosso ed Emanuele Fiore. Per quanto riguarda la Rally4/R2, le tutto avanti con motore 1.6 aspirato hanno dominato per quasi un decennio fra le tutto avanti e sono ancora fra le più amate dai piloti per il loro divertimento. Lasciato vacante il loro trono da Mirko Carrara, quest’anno sono il perugino Giorgio Sisani, il varesino Loris Battistelli, il pordenonese Stefano Facchin e il bolognese Roberto Vannini alcuni dei principali aspiranti ad ereditarlo.

– foto ufficio stampa Pirelli –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]