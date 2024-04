TORINO (ITALPRESS) – “Troveremo una Lazio molto aggressiva perchè dovranno recuperare due gol. Sarà una gara molto difficile, da dentro o fuori, contro una squadra diversa da quella di Sarri, che ci aggredirà”. Lo ha detto il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, alla vigilia della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Lazio di Tudor. “Quest’anno siamo partiti con due obiettivi, arrivare quarti in campionato e conquistare la Coppa Italia – ha aggiunto il mister bianconero in conferenza stampa – Chiesa? All’interno della partita è sempre stato nelle azioni più importanti, anche a Cagliari. Valuterò oggi l’allenamento, domani ci sarà da battagliare, sarà una partita molto lunga e totalmente diversa da quella di Cagliari”. “Zero titoli a fine anno? Non bisogna avere paura, il calcio dà sempre un’opportunità, domani abbiamo la possibilità di arrivare in finale. Bisogna fare il massimo, se saranno più bravi gli altri li applaudiremo – ha proseguito l’allenatore toscano – Quando sei alla Juventus devi giocare sempre per vincere i trofei, e ciò crea pressione, con cui devi convivere. E questo è anche il bello di stare nelle squadre di grande livello”.

