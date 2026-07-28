ROMA (ITALPRESS) – “Sul fronte mediorientale, l’Italia svolge un ruolo proporzionato al suo peso politico-militare, e non è un caso che Roma in questi giorni stia diventando capitale della pace, quella di questi due giorni, non è una semplice riunione, è la riunione dell’alleanza globale per l’attuazione della soluzione due popoli due Stati”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso del seguito dell’audizione alle commissioni riunite Esteri e Difesa di Camera e Senato. “Ci sarà un documento finale Italia-Arabia Saudita che prevede, tra l’altro, la condanna di ciò che sta accadendo in Cisgiordania” ha aggiunto Tajani “noi siamo fermamente contrari all’occupazione dei coloni, questa scelta riduce la possibilità di arrivare a una soluzione dei due Stati”.

ALLEANZA GLOBALE PER SOLUZIONE 2 STATI, AL VIA OGGI SESSIONI TECNICHE ALLA FARNESINA

Prenderà avvio oggi pomeriggio alla Farnesina la riunione dell’Alleanza Globale per la Soluzione a due Stati, che proseguirà domattina con un segmento di alto livello co-presieduto dal Ministro Tajani e dal Ministro saudita Faisal bin Farhan Al Saud, e con la partecipazione della Ministra degli Esteri dell’Autorità Palestinese Varsen Aghabekian e del Senior Advisor statunitense del Board of Peace, Aryeh Lightstone. I due giorni di lavori, fa sapere la Farnensina, si concluderanno domani pomeriggio con un segmento a porte chiuse dedicato al dialogo interreligioso. La sessione di oggi pomeriggio vede la partecipazione di circa 30 delegazioni a livello tecnico, inclusi i co-presidenti degli otto gruppi di lavoro della Conferenza di New York e altri Paesi attivi nel dossier. Alla riunione interverrà da remoto l’Alto Rappresentante per Gaza, Nickolay Mladenov, che ha il mandato di coordinare la governance transitoria, la ricostruzione e l’attuazione del piano di Pace per Gaza in 20 Punti. La sessione di oggi ha l’obiettivo di fare il punto sui progressi compiuti nell’attuazione della Dichiarazione di New York, studiando nuove sinergie a favore del processo di pace attraverso l’attuazione della Risoluzione ONU 2803 e il Board of Peace. L’Alleanza Globale per l’Attuazione della Soluzione dei Due Stati è stata istituita nel 2024 su impulso di Arabia Saudita, Norvegia e Unione Europea.

– foto IPA Agency –

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