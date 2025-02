VENEZIA (ITALPRESS) – Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, è intervenuto, questo pomeriggio alle Procuratie Vecchie, al convegno dal titolo “La Legge di Bilancio 2025 e la Riforma Fiscale”. Un evento, organizzato dall’Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie (ADCEC) in occasione della Giornata Straordinaria del Triveneto, con l’obiettivo di approfondire tematiche di grande rilevanza per la professione e il mondo economico.

“La sostenibilità non è soltanto ecologica ma anche finanziaria ed economica – ha esordito il primo cittadino – Come Amminstrazione in questi anni abbiamo attuato procedure di risanamento finanziario. Con una gestione attenta della spesa, pur mantenendo importanti investimenti, abbiamo ridotto di oltre 100 milioni di euro il debito del Comune ed azzerato completamente quello della Città Metropolitana. E’ importante aiutare e supportare le aziende del territorio che creano posti di lavoro in uno scenario economico di alta concorrenza internazionale. I cittadini devono essere informati sulla nuova manovra della Legge di bilancio e su come questa vada ad influenzare le loro vite. E’ fondamentale pertanto definire un piano di comunicazione strategico che arrivi alle nuove generazioni sull’importanza e l’impiego efficace del risparmio. Concludo quindi ringraziando tutti quanti voi per la dedizione che impiegate nella vostra professione, sempre a fianco degli imprenditori nel suggerire di adottare le corrette strategie”.

All’incontro erano presenti Michele Sessolo, presidente dell’Associazione DCEC delle Tre Venezie, Massimo Da Re, presidente dell’Ordine dei DCEC di Venezia e Gian Maria Mossa, amministratore delegato di Banca Generali. Tra i relatori: Maurizio Leo, viceministro dell’Economia e delle Finanze, intervenuto sulla riforma fiscale e la legge di bilancio 2025, il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone, che ha approfondito il tema del concordato preventivo e dell’adempimento collaborativo, oltre che alcune autorità civili e militari del territorio. Il convegno ha proposto diverse occasioni di confronto su questioni fondamentali per il futuro della professione.

