ROMA (ITALPRESS) – Sono iniziate oggi sulle pedane del Makuhari Messe Hall B di Tokyo i Giochi Paralimpici di Tokyo 2020 per la scherma con le gare di sciabola, che hanno visto gli atleti della Cina dominare su tutte le altre squadre presenti. Quattro gli azzurri in gara, che hanno terminato i loro assalti nella mattinata giapponese, prima di poter accedere alla zona medaglie.

Nella prova di sciabola maschile categoria A Edoardo Giordan, dopo avere vinto brillantemente tutti gli assalti nella fase a gironi, ha trovato nel tabellone degli 8 l’ucraino campione olimpico in carica Andrii Demchuk: un match molto combattuto il loro, che alla fine ha visto prevalere l’oro di Rio per 15-11.

Nella sciabola femminile categoria A è uscita invece ai gironi Andreea Mogos con una vittoria e tre sconfitte, mentre Loredana Trigilia è riuscita ad accedere al tabellone dei 16 ma è stata battuta con il punteggio di 15-9 dalla georgiana Nino Tibilashvili, che ha poi conquistato la medaglia d’argento.

Finale amaro per Rossana Pasquino nella sciabola categoria B. L’azzurra era scesa in pedana dimostrando un ottimo stato di forma e superando il girone ma si è poi fermata a un passo dalla semifinale, sconfitta 15-14 dalla portacolori della Georgia Irma Khetsuriani, numero uno del ranking mondiale. L’azzurra si era portata in vantaggio fino al 14-10 ma sul finale ha subito la rimonta dell’avversaria.

Il programma della scherma di domani prevede gli assalti di spada maschile e femminile categorie A e B. In rappresentanza dell’Italia scenderanno in pedana Edoardo Giordan, Emanuele Lambertini e Rossana Pasquino.

