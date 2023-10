SALERNO (ITALPRESS) – Villa Papiano, l’azienda vinicola di Modigliana (FC), ha vinto il premio EccellenSA nell’ambito di In Vino Civitas, il salone del vino organizzato dall’associazione Createam con Cna Salerno. A motivare il riconoscimento la volontà di rendere omaggio a tutte le aziende danneggiate lo scorso maggio dalla tremenda alluvione. Giunta alla settima edizione, In Vino Civitas ha ospitato 85 aziende di tutta Italia nella stazione marittima del capoluogo campano, disegnata da Zara Hadid. E, con nucleo il vino, ha promosso il territorio locale e nazionale attraverso eccellenze agroalimentari, artigianali, storiche, artistiche in grado di favorire il turismo e le produzioni tipiche. Il premio EccellenSA (un bacco in ceramica vietrese realizzato dal presidente della Cna salernitana, Lucio Ronca) è stato consegnato ai fratelli Bordini, titolari di Villa Papiano, dal prefetto di Salerno, Francesco Esposito, e dal direttore della divisione sindacale e associativa di Cna nazionale, Fabio Bezzi. La tre giorni è stata ricca di eventi. Dai wine talk (colloqui attorno al mondo del vino con esperti del settore enogastronomico) alle visite di buyer provenienti da diversi Paesi, dal premio Arechi per riconoscere la produzione regionale della Campania a mostre artistiche e fotografiche, dal corteo storico frutto della sinergia con la Bottega San Lazzaro e la Fiera del Crocifisso Ritrovato al premio letterario “Pagine di vite”, ai momenti di riflessione sull’uso e l’abuso di bevande alcoliche.

