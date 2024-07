ROMA (ITALPRESS) – Arriva la prima medaglia italiana agli Europei Under 19 di pentathlon moderno in corso a Sant Boi de Llobregat – Barcellona, in Spagna. Dopo essersi distinti nelle prove individuali, chiudendo al quarto e al settimo posto, Annachiara Allara (Junior Asti) e Denis Agavriloaie (Esercito) hanno conquistato l’oro in staffetta mista. La coppia azzurra è stata protagonista di una gara in crescendo conclusa con un’ottima prova di laser run e chiusa con 1501 punti. Argento all’Ungheria con 1496, bronzo alla Gran Bretagna con 1460. Oggi la competizione continentale si chiuderà con la staffetta femminile e maschile. In gara per l’Italia: Ginevra Cassone (Area 51) e Alessia Canto (Avia Pervia), Matteo Gozzoli (Sweet Team Modena) e Federico Visco (Farapentathlon).

– Foto Ufficio Stampa Fipm –

(ITALPRESS).

