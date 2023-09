Alla Summer School le sfide della sanità in un mondo globale

GALLIO (VICENZA) (ITALPRESS) - Mettere attorno a un tavolo le forze politiche, i cittadini, le Istituzioni e gli stakeholder chiamati a discutere dei problemi sanitari del Paese e a trovare soluzioni concrete. E' l'obiettivo della Summer School 2023 di Motore Sanità, giunta alla decima edizione, che si tiene nel comune di Gallio, in provincia di Vicenza. Evento di punta della sanità italiana, quest'anno l'iniziativa ha come titolo "Non c'è economia sostenibile senza salute". col/mgg/gsl