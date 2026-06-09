Alla stazione di Giarre inaugurata un’opera artistica sulla legalità e la sicurezza ferroviaria

CATANIA (ITALPRESS) – È stata inaugurata nella stazione ferroviaria di Giarre, nel Catanese, un’opera artistica sulla legalità e la sicurezza ferroviaria, realizzata attraverso la visione e la creatività dei più giovani. L’iniziativa è stata promossa dalla Polizia di Stato e sviluppata da due classi del Liceo Artistico “Enrico Fermi – Renato Guttuso” di Giarre.

Alla cerimonia inaugurale erano presenti le autorità civili e militari e rappresentanti del mondo scolastico. L’opera è il punto di arrivo di un percorso sulla legalità e la sicurezza ferroviaria che gli studenti, in quest’ultimo anno scolastico, hanno intrapreso con gli agenti della Polizia Ferroviaria attraverso degli incontri a scuola nell’ambito del Progetto “Train… to be cool”.

I giovani hanno messo a disposizione i propri talenti per parlare di legalità e sicurezza ferroviaria attraverso il linguaggio universale dell’arte. L’opera, collocata, nel sottopassaggio della stazione di Giarre, grazie alla disponibilità di Rete Ferroviaria Italiana, è un vero e proprio “manifesto del fare” per gli utenti ferroviari che sono chiamati ad essere i primi agenti della sicurezza adottando comportamenti responsabili e prudenti.

Per realizzarla è stata utilizzata la tecnica pittorica ad acrilico, con delle parti in rilievo, a definizione della tridimensionalità, e diverse tipologie di materiali quali legno, plastica, tessuto e metallo. Quella di Giarre è la seconda opera sul Progetto “Train… to be cool” per la quale RFI ha autorizzato e cofinanziato l’installazione in una stazione, dopo quella inaugurata nel 2024 presso la stazione Palazzo Reale – Orleans di Palermo.

-Foto ufficio stampa Polizia di Stato-

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