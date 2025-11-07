GENOVA (ITALPRESS) – La Cooperativa Vite Vere Down Dadi e Pfizer, per il terzo anno consecutivo, lavorano in sinergia con l’obiettivo di continuare a promuovere una cultura aziendale che valorizzi le differenze e offra opportunità concrete di integrazione e crescita professionale per tutti. La cooperativa supporterà l’accoglienza allo stand di Pfizer, da sempre in prima linea nel promuovere una cultura di Diversity, Equity & Inclusion, anche tra i propri fornitori. I progetti a sostegno dell’inclusione delle persone con disabilità tornano quindi al Congresso SIFO 2025, l’appuntamento annuale della Società Italiana di Farmacia Ospedaliera, con il rinnovato accordo tra Italsky, società specializzata nell’allestimento di fiere e congressi, e la Cooperativa Vite Vere Down Dadi, organizzazione non profit impegnata nel supporto alle persone con disabilità e alle loro famiglie. La Cooperativa Vite Vere Down Dadi (www.cooperativavitevere.org) offre infatti servizi e risorse per promuovere l’inclusione sociale, educativa e lavorativa delle persone con disabilità, lavorando per migliorare la loro qualità di vita nella società.

In programma fino al 9 novembre, il Congresso SIFO si tiene presso il Centro Congressi Porto Antico di Genova e ha come tema “Protagonisti del cambiamento: sinergie tra professioni, competenze, strumenti e strategie per un sistema salute vincente”. Il Congresso SIFO ogni anno vede la partecipazione di migliaia di operatori professionali della salute tra farmacologi, farmacisti, manager del sistema sanitario, aziende farmaceutiche e di medical devices. Sono decine gli incontri dedicati ai temi dell’innovazione e dell’evoluzione del Sistema Sanitario Nazionale nelle sue declinazioni regionali e locali.

“Promuovere l’inclusività significa rimuovere barriere invisibili e riconoscere il valore del talento in tutte le sue forme. Con la sua esperienza, Pfizer porta alla SIFO un esempio concreto di innovazione culturale, contribuendo a ispirare un cambiamento reale nel mondo del lavoro e offrendo un modello replicabile anche per altre realtà aziendali – ha detto Elena Cimino, Access & Value Sr. Director di Pfizer in Italia -. Il progetto Girasole è un bellissimo esempio di come Pfizer in Italia stia costruendo qualcosa che superi le differenze, valorizzando ogni singola individualità e permettendo a ciascuno di immaginare e realizzare una vita ricca di significato e soddisfazione”.

Con il Congresso SIFO 2025 Pfizer conferma la progettualità anche all’interno della supply chain congressuale condividendo un approccio sempre più inclusivo.

