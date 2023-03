VENEZIA (ITALPRESS) – Le iniziative promosse in occasione dell’8 marzo dal Comune di Venezia si sono aperte questa mattina nella Scuola Grande di San Teodoro con la conferenza ‘Donna, vita, libertà’, realizzata in collaborazione con l’Associazione Casa della Cultura Iraniana e “Maestri del lavoro” di Venezia. Oltre 240 gli studenti delle scuole superiori partecipanti, che sono stati accolti dalla presidente del Consiglio comunale Ermelinda Damiano e da Roberta Di Mambro Guardian Grande della Scuola Grande San Teodoro. “E’ bellissimo iniziare questo 8 marzo con i giovani e le scuole” ha evidenziato Damiano. “Il progetto Con-Tatto della Direzione Coesione sociale del Comune ha l’obiettivo di favorire la partecipazione dei giovani e consolidare la cultura della solidarietà, necessaria a rendervi cittadini consapevoli e responsabili. Questa iniziativa è stata inserita nel ricco calendario del Marzo Donna 2023, un’edizione dei record che conta più di 100 iniziative diffuse su tutto il territorio comunale e dedicate all’universo femminile. Parleremo di donne in tutte le diverse sfaccettature: dalla qualità della vita alla parità di genere, dall’attività lavorativa allo sport. L’anno scorso abbiamo dedicato la manifestazione alle donne ucraine ed afghane, quest’anno invece, a gran forza, a quelle iraniane. ‘Donna, vita, libertà’ è lo slogan che ci sta accompagnando da mesi per testimonianza, vicinanza e solidarietà alle donne che stanno lottando per la libertà di esprimere sé stesse”.

Nel corso della mattinata si susseguiranno gli interventi di Neda Soltani, docente iraniana all’Università di Humboldt (Berlino); Taraneh Abravesh, docente iraniana all’Università di Amburgo; Gulala Salih, presidente dell’Unione donne Italiane e Kurde; Maria Korasani, attivista afghana; Reza Rashidy, esperto di Storia dell’Iran; Ottavia Piccolo, attrice. A moderare l’incontro Reza Rashidy esperto di Storia dell’Iran.

foto: ufficio stampa Comune di Venezia

