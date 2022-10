TORINO (ITALPRESS) – Jeep, per premiare i clienti più connessi, ha sviluppato una promozione esclusiva dedicata al selling on line che riguarda un lotto limitato di vetture: da oggi sino al 28 ottobre sarà possibile accedere a tutti i vantaggi della Jeep Web Week e acquistare il proprio SUV Jeep® Made in Italy Renegade o Compass comodamente da casa collegandosi al sito jeep-official.it. Utilizzando il codice WEBWEEK avrà in omaggio la vernice, metallizzata o pastello, inclusa nel prezzo. L’impegno verso una nuova mobilità prosegue dunque non solo con la tecnologia leader nel mercato LEV, ma anche con servizi evoluti capaci di anticipare le nuove esigenze, e mai come quest’anno i risultati commerciali hanno sottolineato la centralità delle vendite on line. In questo nuovo processo è cruciale il contributo della rete dei concessionari, sempre al centro del processo di acquisto e consegna e dell’assistenza durante l’esperienza d’utilizzo. Allo stesso modo, i dealer sono pronti ad assistere direttamente chiunque voglia aderire alla “Jeep Web Week”.

E proprio grazie ai concessionari italiani sarà possibile ammirare la gamma di SUV Jeep 4xe Plug-In Hybrid, leader domestica nel comparto LEV, ossia quello che comprende Battery Electric Vehicle e Plug-In Hybrid di ogni marca e segmento, con una quota nei primi nove mesi del 17,1%: la “4xe Week”, infatti, animerà le piazze delle principali città italiane sino al 23 ottobre. Un modo per conoscere da vicino questa tecnologia di successo che ha dato il via al cammino verso la “Zero emission freedom”, un piano completo per la nuova generazione di veicoli completamente elettrici nell’ambito di una trasformazione sostenibile con cui Jeep intende diventare il principale marchio mondiale di SUV elettrificati.

foto: ufficio stampa Stellantis

