MODENA (ITALPRESS) – Maserati celebrerà durante la Monterey Car Week 2023 la sua ricca storia, la nuova esposizione di icone moderne e i suoi veicoli di domani, che definiscono una nuova era. Al prestigioso The Quail, tra i momenti salienti che si preannunciano entusiasmanti, ci sarà la global premiere della Maserati MCXtrema, hypercar omologata per il solo utilizzo in pista e derivata dalla MC20, unitamente al debutto in Nord America delle due GranTurismo One Off Luce e Prisma. La Casa del Tridente segnerà inoltre un importante traguardo, celebrando i 75 anni dell’iconica GranTurismo con esperienze speciali durante tutta la settimana, tra cui un’esperienza in pista davvero irripetibile sullo storico tracciato di Laguna Seca.

La settimana ricca di iniziative prenderà il via con una serie di attività presso l’elegante House of Maserati, che rappresenterà in modo particolarmente lussuoso l’inconfondibile stile italiano del marchio. Gli ospiti saranno accolti all’hospitality “La Dolce Vita” e avranno la possibilità di scoprire le prestazioni sonore di Sonus faber, marchio audio premium e partner del Tridente: l’ambiente è stato pensato per stimolare i sensi mentre gli ospiti scopriranno una vasta gamma di modelli Maserati.

Tra le vetture Maserati in esposizione, gli appassionati troveranno la GranTurismo PrimaSerie (versione Trofeo) e la GranTurismo Folgore (full-electric), oltre ad altri modelli di rilievo e allestimenti Fuoriserie, in cui il fascino del design italiano e l’allure di Maserati si fondono in una combinazione ipnotica. Saranno offerti esclusivi test drive privati per provare in prima persona l’impareggiabile potenza della GranTurismo e della MC20. La Gen3 Tipo Folgore, la prima auto da corsa completamente elettrica di Maserati Corse, che quest’anno ha preso parte alla Stagione 9 del Campionato del Mondo ABB FIA Formula E, testimonierà il ruolo dinamico del marchio nel mondo delle competizioni.

I festeggiamenti al The Quail inizieranno con la global premiere dell’attesissima Maserati MCXtrema. Alla conferenza stampa, che si terrà venerdì 18 agosto alle 9:05 PT, Bill Peffer, CEO di Maserati Americas, e Bernard Loire, Maserati Global Chief Commercial Officer, insieme a Klaus Busse, Head of Design di Maserati, presenteranno con orgoglio la radicale hypercar da 740 CV e in serie limitata del marchio. Concepita come una belva da pista, la MCXtrema eredita le caratteristiche della MC20, la vettura di punta di Maserati, arricchendole con specifiche tecniche che si spingono oltre i confini delle prestazioni automobilistiche. Questa vettura all’avanguardia, che rappresenta un mix di lusso, tecnologia e velocità, sarà prodotta in soli 62 esemplari. MCXtrema sarà inoltre accompagnata dal debutto americano delle GranTurismo Luce e Prisma. Create per celebrare il 75° anniversario della GranTurismo, queste due versioni Fuoriserie One Off sono state presentate per la prima volta quest’anno alla Milano Design Week e rappresentano un esempio dell’artigianalità e della maestria tutta italiana di Maserati.

Venerdì sera, 18 agosto – in collaborazione con Sotheby’s – Maserati celebrerà gli straordinari 75 anni della GranTurismo – cominciati ufficialmente nel 2022; un’occasione unica per appassionati e proprietari di riflettere sull’eredità del brand e per dare uno sguardo al suo vibrante presente e futuro. Per celebrare questa pietra miliare, 75 proprietari di Maserati d’epoca e i loro veicoli parteciperanno a uno storico giro in parata sulla rinomata pista di Laguna Seca. Questo momento “capsula del tempo” nella storia di Maserati sarà immortalato in una foto di gruppo memorabile sul leggendario “cavatappi” dell’autodromo.

Il Gran Finale alla Monterey Car Week, sabato 19 agosto: la GranTurismo Zèda sarà presentata con orgoglio al Concorso Italiano. Un’altra creazione One Off che rappresenta un pezzo forte della storia senza tempo del modello GranTurismo, la Zèda è un’occasione eccezionale per il marchio, da mettere in mostra a uno dei più grandi raduni di automobili italiane nel mondo.

Un punto di contatto presente in ogni evento della Monterey Car Week sarà Tridente; lanciato di recente, è il primo programma di membership Maserati che consente ad appassionati, clienti e proprietari di auto multi-garage di accedere a contenuti editoriali esclusivi, diari di viaggio selezionati, anteprime di nuovi prodotti e collezioni, così come a esperienze realizzate su misura, ispirate al lusso italiano moderno e unico che contraddistingue l’anima del brand. Si tratta di un’opzione eccellente per restare aggiornati su tutte le novità Maserati e gli eventi della Car Week e oltre.

foto: ufficio stampa Maserati

(ITALPRESS).