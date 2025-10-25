Alla Darsena di Campalto il 1^ Trofeo Dragon Boat in memoria di Carlo Pianon

VENEZIA (ITALPRESS) – Entusiasmo e spirito sportivo hanno animato, questa mattina, la Darsena di Campalto, dove è andato in scena il 1^ Trofeo Dragon Boat dal titolo: “Donne in rosa anime in movimento”, una gara di velocità sui 100 metri per equipaggi standard boat. L’evento, promosso dalle Pink Fire Lilt Venezia in collaborazione con la Presidenza del Consiglio comunale in occasione dell’Ottobre Rosa, ha voluto rendere omaggio alla memoria di Carlo Pianon, medico urologo veneziano, noto per essere stato primario all’ospedale di Mestre e per il suo impegno come presidente della Lilt di Venezia. A portare i saluti dell’Amministrazione è stata la presidente del Consiglio comunale insieme a diversi consiglieri di Municipalità.

In totale, 64 donne hanno preso parte alla gara, e sono stati sorteggiati quattro equipaggi che si sono sfidati per il premio finale: esami del sangue gratuiti per tutte le componenti dell’equipaggio vincitore. Ad aggiudicarsi il primo premio è stato l’equipaggio Bovoetti, composto da 16 donne e da un timoniere uomo.

Durante l’evento è stato anche proiettato un video emozionale di sensibilizzazione dedicato alle storie di donne che, grazie alla prevenzione, hanno affrontato con successo il loro percorso oncologico. L’iniziativa ha voluto lanciare un messaggio chiaro alle donne: non rimandare gli screening, come la mammografia, e prendersi cura della propria salute. Prevenire oggi è il modo migliore per proteggere il domani.

