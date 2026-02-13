Alla BIT 2026 grande affluenza al padiglione dell’Egitto

MILANO (ITALPRESS) – L’Egitto ha partecipato alla 46a edizione della Borsa Internazionale del Turismo di Milano, dove il console generale, l’ambasciatore Walid Othman, ha inaugurato il padiglione. Alla cerimonia di apertura e all’inaugurazione del padiglione egiziano hanno partecipato il direttore generale dell’amministrazione generale degli Uffici Esteri dell’Ente per la Promozione del Turismo, Ismail Abdel Hamid Amer, membri dell’ufficio EgyptAir di Milano e numerosi rappresentanti di aziende turistiche egiziane.

Il console ha affermato che l’apertura del padiglione egiziano rientra nel quadro degli sforzi nazionali per promuovere il Grande Museo Egizio, inaugurato nel novembre 2025, e anche per promuovere i viaggi lungo il sentiero della Sacra Famiglia in Egitto e per concordare l’organizzazione di viaggi turistici dall’Italia e da altri Paesi europei verso El Alamein, nell’ambito dell’avvio di voli diretti.

Il padiglione egiziano ha registrato un’ampia affluenza di visitatori e rappresentanti di aziende turistiche italiane alla mostra, grazie alle molteplici possibilità e risorse turistiche dell’Egitto. Il console egiziano ha sottolineato che la presenza a importanti eventi turistici come la Bit di Milano e il Salone Internazionale del Turismo di Rimini, servono per far conoscere ai turisti italiani i prodotti e le destinazioni turistiche egiziane e la loro disponibilità a ospitare turisti da tutto il mondo. Quest’anno l’Egitto ha partecipato alla fiera milanese con un padiglione di 120 metri quadrati che includeva l’Ente per la Promozione del Turismo, rappresentanti di sei aziende turistiche egiziane e rappresentanti di cinque hotel. Erano presenti anche un padiglione separato per EgyptAir e un altro per Air Cairo.

– Foto Consolato egiziano di Milano –

(ITALPRESS)