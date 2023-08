Alimentazione e igiene orale, ecco come prevenire la carie nei bambini

Alimentazione e igiene orale, ecco come prevenire la carie nei bambini

MILANO (ITALPRESS) - La carie è la patologia più diffusa al mondo e a livello globale colpisce il 34.1% della popolazione in tutte le fasi della vita. Ne parla Maurizio Rosmarini, esperto in Odontoiatria infantile, intervistato da Marco Klinger per Medicina Top, format tv dell'agenzia di stampa Italpress. fsc/gsl