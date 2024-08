Alice Bellandi “Ho superato i momenti no credendo sempre in me stessa”

Alice Bellandi “Ho superato i momenti no credendo sempre in me stessa”

ROMA (ITALPRESS) - Alice Bellandi, judoka e campionessa olimpica nei -78 kg a Parigi, è una delle cinque protagoniste della campagna di comunicazione "Webuild per lo sport. Costruire un sogno: Storie di Campionesse". L'azzurra parla di 'perseveranza', il valore di chi 'non molla mai' davanti alle difficoltà e alle sfide, ovvero quelle caratteristiche caratteriali che, unite al talento, le hanno permesso di salire sul gradino più alto del podio alle ultime Olimpiadi. "Noi siamo un palazzo di tanti piani, abbiamo tante parti di noi che sono fondamentali per arrivare ai grandi obiettivi e se mancano le fondamenta il palazzo crolla, bisogna essere integri per essere forti", le sue parole. Le protagoniste di questo viaggio sono campionesse italiane le cui esperienze di vita sono affiancate ai volti delle persone di Webuild, donne e uomini che ogni giorno operano per la realizzazione degli oltre 150 progetti che Webuild ha in corso nel mondo. Audacia, perseveranza, resilienza, tenacia e passione sono i valori che guidano questa campagna e che uniscono il mondo dello sport e di queste atlete a quello di Webuild. ari/gtr