ALGO: cos’è e come funziona

Algorand è una blockchain decentralizzata open source che sfrutta una struttura a due livelli e una variazione unica del meccanismo di consenso Proof-of-Stake per aumentare la velocità delle transazioni.

Algorand: tutto quello che c’è da sapere

Algorand è una blockchain decentralizzata open source che sfrutta una struttura a due livelli e una variazione unica del meccanismo di consenso Proof-of-Stake per aumentare la velocità delle transazioni.

In pratica, la piattaforma di Algorand supporta diversi tipi di applicazioni decentralizzate ed è stata pensata per scalare l’elaborazione delle informazioni. La moneta ALGO permette ai possessori di ottenere dei premi per i blocchi di Algorand che vengono validati; quindi, i premi non vengono solo elargiti ai possessori di blocchi ma a tutti quelli che possiedono la moneta.

Algorand è nata per risolvere il trilemma della blockchain: il suo obiettivo è quindi di essere veloce decentralizzata e scalabile. Andiamo a scoprire di più sul suo network e sulla sua criptovaluta.

La nascita di Algorand

Algorand è stata lanciata nel 2019 da un professore italiano al MIT, Silvio Micali. È una rete open source, ed è perfetta per gli scambi di criptovalute dato che riesce a processare circa 1000 transazioni al secondo le quali raggiungono il mittente in meno di cinque secondi.

Il meccanismo Proof-of-Stake alternativo creato per Algorand distribuisce ricompense a tutti i possessori della moneta virtuale nativa ALGO grazie allo staking: in questo modo vi è una equa incentivazione alla partecipazione della comunità. Il suo network permette inoltre di creare applicazioni decentralizzate gestite da contratti intelligenti (smart contract).

Algorand nasce anche per permettere ai suoi utenti di pagare una minore quantità di gas fee rispetto ai competitor, in particolare Ethereum, e si pone di fatto come una alternativa per lo sviluppo di dApp e applicazioni DeFi. Tutti possono utilizzare il protocollo Algorand Standard Asset per creare nuovi token o trasferire token esistenti nell’ecosistema. Ad esempio, stablecoin come USDT possono esistere anche come ASA sulla blockchain di Algorand godendo di un throughput più elevato e commissioni di transazione molto più basse. In questo modo, anche le banche centrali hanno trovato una rete alternativa in grado di ospitare le loro valute digitali, come è successo per il CBDC delle Isole Marshall.

La struttura di Algorand

Algorand possiede una struttura blockchain su due livelli: quello di base supporta gli smart contract e la creazione di asset e gli scambi di criptovalute. Il livello successivo viene invece riservato per contratti più complessi e sviluppo delle dApp. La rete è quindi composta da due livelli:

Layer 1;

Layer 2.

In questo modo le transazioni vengono elaborate in maniera più efficiente. I contratti intelligenti off chain permettono alle transazioni più semplici di essere elaborate più rapidamente sul primo livello, senza mai restare impantanate in processi più complessi.

Algorand utilizza una variante della PoS, la Pure-Proof-of-Stake: si tratta di un meccanismo di consenso molto democratico con un requisito minimo di staking basso che permette di partecipare anche solo con una moneta ALGO. Al contrario, Ethereum richiede un minimo di 32 ether per partecipare al meccanismo di consenso. Questo basso requisito aumenta l’accessibilità e l’inclusività della rete, incentivando allo stesso tempo i partecipanti a comportarsi in modo corretto, mantenendo così la sicurezza. L’obiettivo della blockchain creata da Silvio Micali è riuscire ad arrivare alle 45 mila transazioni al secondo e, grazie al meccanismo di Pure-Proof-of-Stake, continuare ad essere scalabile ed ecologica. Algorand utilizza solamente 0,000008 kWh a transazione contro i 930 kWh di Bitcoin.

Qual è il valore di ALGO?

La DeFi di Algorand è molto recente ma sono moltissime le organizzazioni che già la utilizzano. Inoltre, nei primi anni di vita della blockchain sono già costruiti su di essa vari marketplace di NFT, piattaforme per lo Yield Farming e alcuni token indipendenti come Smilecoin. Il prezzo attuale di ALGO è di 0,19 USD grazie al movimento rialzista del 13,09% degli ultimi giorni. Attualmente la total supply della crypto (il circolante totale) è composta da 7 milioni di coin.