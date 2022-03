ROMA (ITALPRESS) – Algida e Barilla presentano le novità – in arrivo in questi giorni sul mercato – nate dall’accordo strategico annunciato nei mesi scorsi, con l’ambizioso intento di inaugurare una nuova era del gelato italiano di qualità.

Le nuove referenze prodotte da Algida si ispirano ad alcuni dei biscotti e degli snack più amati dagli italiani: Pan di Stelle, Baiocchi e Ringo. La sfida è stata realizzare gelati in grado di richiamare l’esperienza e la bontà dei prodotti a cui si ispirano. L’iconico biscotto con le 11 stelline arriva sul mercato con il Cono Pan di Stelle, un’assoluta novità in grado di ricreare il gusto autentico del prodotto originale e con il biscotto gelato rivisto e rinnovato. Mulino Bianco entra per la prima volta nel mondo del gelato con un biscotto che accompagna gli italiani dal 1983; Baiocchi, la cui versione ice cream presenta due biscotti che racchiudono un cremoso gelato al cacao e nocciole. Per Ringo, dal 1967 leader di mercato dei dry snack in Italia, vengono proposte due ricette – vaniglia e cacao – che innovano le proposte già esistenti. Nei prossimi mesi in arrivo sul mercato anche Gocciole e Togo.

Per le cinque nuove referenze vengono utilizzate materie prime di alta qualità, come il latte fresco italiano, la panna fresca, il miele e le nocciole 100% italiane , le uova da galline allevate a terra e il cacao sostenibile, proveniente da filiere certificate.

I nuovi gelati vengono prodotti in Italia, nello stabilimento Algida di Caivano (NA), uno degli stabilimenti più grandi a livello internazionale che ogni giorno può produrre oltre 5 milioni di gelati e complessivamente oltre 300 diverse referenze destinate al mercato italiano, europeo, americano e australiano.

“Una lunga storia italiana, capacità produttiva e know how rendono Algida un punto di riferimento per il mercato del gelato in Italia e nel mondo, un modello unico che coniuga tradizione e innovazione e che è riconosciuto a livello globale per aver creato prodotti iconici come il Cornetto, il Cucciolone e il Magnum”, commenta Quirino Cipollone, vice president & general manager Unilever Ice Cream Italy. “Da sempre ci impegniamo per guidare l’innovazione nella categoria e per offrire ai consumatori delle proposte che incontrino i loro gusti e che sappiano anche stupirli con innovazioni inaspettate. La partnership con Barilla – aggiunge – si inserisce in questo impegno e nasce da valori e ambizioni condivisi, cogliendo la grande sfida di trasformare alcuni degli snack e dei biscotti italiani più apprezzati in gelati, capaci di offrire un’esperienza organolettica coerente ma inedita”.

Per Barilla l’intesa con Algida consente di assicurare una consistente stagionalità estiva ai propri marchi di successo del settore biscotti e snack dove è leader di mercato, potendo capitalizzare sui propri brand amati e iconici.

“Siamo molto orgogliosi di presentare questi nuovi prodotti – commenta Julia Schwoerer, vice president Marketing Mulino Bianco and Pan Di Stelle – A bbiamo sempre guardato con interesse al mondo dei gelati: in casa Barilla abbiamo brand molto amati dei quali, negli anni, i nostri consumatori ci hanno chiesto spesso anche il formato gelato. Oggi siamo soddisfatti di poter contare su un partner come Algida, che rappresenta l’eccellenza in questo settore, certi che grazie alla sua expertise, i nostri prodotti possano essere fruiti in un diverso formato, ideale per la stagione estiva, mantenendo ne intatta l’essenza”.

