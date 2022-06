TORINO (ITALPRESS) – A partire dal prossimo weekend Alfa Romeo Tonale sarà disponibile per essere scoperta e guidata con test drive dedicati presso tutta la rete concessionaria Alfa Romeo. Tonale è La prima C-Suv elettrificata del marchio concepita per offrire dinamica di guida e agilità distintamente Alfa Romeo offrendo una vera esperienza di guida ibrida. Tecnologie e software all’avanguardia che lo rendono l’Alfa Romeo più connessa di sempre, con un sistema di infotainment completamente nuovo, disegnato per offrire aggiornamenti “Over The Air” e integrazione con Amazon Alexa. Tonale è già ordinabile nella configurazione Hybrid con motore 1.5 4 cilindri da 130 CV negli allestimenti Super e Sprint oppure da 160 CV negli allestimenti Ti e Veloce. Per entrambi i livelli di potenza, il motore è abbinato alla nuova trasmissione automatica a doppia frizione a sette marce nella quale è integrato un motore elettrico “P2” 48V da 15 kW e 55 Nm (135 Nm grazie al rapporto di trasmissione 2,5:1), capace di trasmettere moto alle ruote anche quando il propulsore a combustione interna è spento.

Le medesime motorizzazioni sono anche ordinabili nell’esclusivo allestimento di lancio “Edizione Speciale”: un allestimento dedicato ai primi clienti, estremamente ricco di contenuti tecnologici e di connettività, caratterizzato dalla tipica sportività Alfa Romeo. Alfa Romeo ridefinisce la strategia di pricing con l’obiettivo di garantire totale trasparenza ai propri clienti attraverso il controllo diretto sul prezzo e sulle azioni commerciali. Tonale è offerta con un equipaggiamento estremamente ricco di contenuti di altissimo valore capace di soddisfare i clienti più esigenti. L’offerta commerciale è altrettanto chiara e trasparente ed ha nei servizi per il cliente e nella fidelizzazione, il suo valore fondante. La proposta finanziaria di FCA Bank, con una rata mensile a partire da 299 euro per la Edizione Speciale Hybrid 130cv, include sempre l’estensione di garanzia. Infine, con la formula Noleggio di Leasys, è possibile vivere un’esperienza di guida senza gli oneri e i pensieri legati alla gestione dell’auto.

