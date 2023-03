TORINO (ITALPRESS) – Il mercato italiano premia Alfa Romeo con un inizio del 2023 strepitoso, che le consente di confermarsi il titolo di Brand Premium che cresce di più anno su anno. A gennaio e febbraio, infatti, il marchio simbolo di nobile sportività italiana dal 1910, registra più del doppio delle immatricolazioni (+150%) rispetto al 2022. Artefice dell’ottimo avvio del 2023 è certamente Tonale, il primo C-Suv nella storia di Alfa Romeo, che conquista il primo posto tra i modelli dei marchi Premium in questo segmento con una quota del 4,4%, piazzandosi anche nella Top Ten assoluta della categoria. Particolarmente apprezzata Tonale Plug-in Hybrid Q4 280cv, la nuova versione top di gamma che ridefinisce il paradigma di “Sportività Efficiente”. Solo nelle giornate 11 e 12 febbraio, in occasione del Porte Aperte dedicato, sono stati effettuati più di 1.000 test drive a bordo dell’Alfa Romeo più efficiente di sempre con emissioni di CO2 fino a 29g/km per accedere liberamente nei centri cittadini; fino a 82 Km di autonomia in full electric per la massima mobilità quotidiana; e fino a 600 km di autonomia complessiva per affrontare lunghi tragitti extraurbani.

Forte di queste ottime performance commerciali, infine, Alfa Romeo è pronta ad accogliere tutti gli appassionati nei suoi showroom, nei giorni di sabato 11 e domenica 12 marzo, per ammirare l’intera gamma e, soprattutto, conoscere da vicino le nuove Giulia e Stelvio, protagoniste di una campagna di comunicazione emozionante in partenza nei prossimi giorni.

foto: ufficio stampa Stellantis

