Alfa Romeo protagonista all’m2o Morning Club con Samuel dei Subsonica

MILANO (ITALPRESS) – La Fabbrica del Vapore di Milano è tornata ad accendersi con un travolgente DJ set powered by Alfa Romeo firmato da Samuel (L3UM4S), frontman dei Subsonica, che ha fatto vibrare il quarto appuntamento dell’m2o Morning Club, il nuovo format che sta ridefinendo il modo di vivere il clubbing e la socialità urbana.

Anche in questa occasione Alfa Romeo è stata protagonista come main sponsor dell’evento, confermando la propria capacità di dialogare con i linguaggi contemporanei e con le comunità creative che vivono la musica come esperienza identitaria e autentica, condividendo valori di energia, innovazione e passione. Ideato da Radio m2o, il nuovo format propone un’esperienza di soft clubbing mattutino, un modo diverso di incontrarsi e vivere la musica in un contesto luminoso e informale, dove energia, benessere e socialità si incontrano in una dimensione contemporanea.

Il ciclo di eventi domenicali – in programma dalle 10.00 alle 15.00 – si rivolge in particolare alla Gen Z e ai Millennials che cercano nuove modalità di fruizione della musica dance, alternative alla nightlife tradizionale. All’interno di questo progetto, che ridefinisce i codici dell’intrattenimento privilegiando il tempo diurno, l’equilibrio e una socialità più consapevole, Alfa Romeo porta una visione di mobilità coerente con questi valori, esponendo la Junior Ibrida Edizione Milano Cortina 2026, che diventa parte integrante dell’esperienza, non solo come oggetto di design e performance ma come simbolo di un modo diverso di vivere la città, fatto di movimento ed energia positiva.

Ieri i riflettori della Fabbrica del Vapore si sono accesi su Samuel, voce iconica dei Subsonica e figura centrale della scena elettronica italiana, che ha portato sul palco un DJ set intenso e coinvolgente. Artista capace di attraversare tre decenni di musica mantenendo intatta una forte identità sonora, Samuel rappresenta quell’energia creativa che ha reso i Subsonica uno dei gruppi più influenti del panorama musicale italiano. La sua presenza ha creato un collegamento diretto con un’altra recente iniziativa che vede Alfa Romeo al fianco della band torinese come Official Mobility Partner del tour “Cieli su Torino 96 26”, in programma dal 31 marzo al 4 aprile – evento sold out – presso le OGR di Torino – , con il quale il gruppo celebra 30 anni di attività.

Va infine ricordato che queste collaborazioni si inseriscono in un percorso più ampio, in cui Alfa Romeo è sempre più vicino al mondo della musica e delle nuove culture urbane. Il marchio è stato infatti Mobility Partner di C2C Festival 2025 – una delle manifestazioni di musica avant-pop più rilevanti in Europa – e continua a sostenere progetti capaci di intercettare nuovi linguaggi e stili di vita. Tra questi rientra anche il format m2o Morning Club, che fa parte del progetto “Fuori Massena” con cui Radio Deejay, Radio Capital e Radio m2o escono simbolicamente dagli studi di via Massena per incontrare il pubblico dal vivo attraverso una serie di eventi condivisi.

E’ proprio attraverso iniziative come queste che Alfa Romeo esprime il proprio DNA sportivo e culturale, dialogando direttamente con le nuove generazioni.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).