TORINO (ITALPRESS) – Il 2023 rimarrà agli annali come l’anno della 33 Stradale, una leggenda, un simbolo che racchiude in sè tutti i valori di un marchio sportivo tra i più iconici nella storia dell’automobilismo mondiale. Il numero 33 si è tramutato in un simbolo identitario e, in suo onore, Alfa Romeo annuncia la nascita del “33 Stradale Day”, una ricorrenza che, a partire dal 3 marzo 2024 vuole diventare un giorno da celebrare insieme a tutti gli appassionati che nel mondo con oltre 250 club condividono la passione per il marchio. Una data simbolica, 3 – 3, che innanzitutto richiama il nome della nuova fuoriserie Alfa Romeo, autentico “manifesto” di ciò che il marchio italiano può fare – e farà – in termini di stile ed esperienza di guida. Realizzata in soli 33 esemplari esclusivi, per 33 cultori del marchio, la nuova coupè a “due posti secchi” coniuga heritage e futuro, ed è prodotta mediante un processo artigianale unico con standard di altissima qualità e una maniacale cura del dettaglio.

Il 33 è diventato un leitmotive per il marchio. Coincidenza più unica che rara, ritroviamo il 33 anche nei risultati commerciali di Alfa Romeo del 2023: infatti, a livello globale, il marchio è cresciuto proprio del 33% rispetto al 2022, una coincidenza unica che sembra “disegnata” per celebrare la rinascita dell’icona degli anni 60. Ma non finisce qui. Andando a ritroso, il numero 33 assume ulteriore valore simbolico e celebrativo. 33 mesi fa, giugno 2021, Alfa Romeo ha vinto, con l’Alfa Romeo 6C 1750 Super Sport (1929), la rievocazione storica della 1000 Miglia, competizione storica definita da Enzo Ferrari “La gara automobilistica più bella al mondo”. Inoltrandoci nella storia: il 1933 fu un anno di gloria sportiva, Alfa Romeo dominava le competizioni sportive ed il suo blasone affascinava e conquistava i cuori di tutti gli appassionati delle corse. Il celebre duo Nuvolari-Compagnoni si aggiudica la Mille Miglia sulla performante 8C 2300. Sulla stessa vettura Antonio Brivio domina in Sicilia la Targa Florio, la più antica corsa automobilistica di durata al mondo. Infine, ancora a bordo della medesima e gloriosa auto da corsa, l’accoppiata Nuvolari-Sommer vincono la 24 Ore di Le Mans.

Insomma, quest’anno il 33 è un numero magico per Alfa Romeo e la sua Tribe. In occasione del primo “33 Stradale Day”, il Centro Stile Alfa Romeo ha realizzato nuove immagini ufficiali che ritraggono la fuoriserie nell’esclusivo Blu Reale, colore evocativo, già disponibile sulla 33 del 1967 ed oggi uno dei 3 colori di carrozzeria disponibili, insieme al classico Rosso Alfa e al più raffinato Rosso Villa d’Este.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).