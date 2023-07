MILANO (ITALPRESS) – Il nuovo modello sportivo di Alfa Romeo sarà svelato il prossimo 30 agosto al Museo Storico della casa ad Arese, nel corso di un evento intitolato “Il coraggio di sognare”. Lo ha anticipato il ceo della casa di Arese, Jean-Philippe Imparato, in Cina per il lancio delle nuove Giulia e Stelvio Quadrifoglio. La supercar, in passato, era stata anticipata con una immagine sulla pagina Instagram del brand.(ITALPRESS).

Photo Credits: ufficio stampa Stellantis