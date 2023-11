TORINO (ITALPRESS) – Alfa Romeo, dopo un primo semestre da record, anche ad ottobre mette a segno una costante crescita in Italia, come dimostrano oltre 2.450 immatricolazioni, grazie alle quali il marchio italiano registra un incremento delle vendite del 50% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. Si conferma così il Brand del comparto Premium che cresce di più anno su anno: addirittura raddoppiate le immatricolazioni registrate da gennaio a ottobre rispetto allo stesso periodo del 2022 mentre la quota di mercato sale di 0,7 punti percentuali, raggiungendo ad ottobre l’1,8%. Protagonista dell’incremento è ancora una volta Tonale, la pluripremiata vettura che è ormai saldamente al primo posto tra i C-SUV Premium. A ottobre il modello ha toccato una quota del 6,2%, che ne rafforza ulteriormente la leadership nel segmento, e volumi raddoppiati rispetto a ottobre 2022. La versione top di gamma Plug-in Hybrid 280cv Q4, che ridefinisce il paradigma di Sportività Efficiente ed è già tra i modelli Premium ibridi plug-in preferiti in Italia, ha senza dubbio contribuito al successo di un modello che conta quasi 16.000 immatricolazioni registrate nei primi dieci mesi dell’anno.

Ad accompagnare la crescita del brand anche le ottime performance commerciali di Giulia e Stelvio. In particolare, quest’ultimo modello è nuovamente leader del segmento D-SUV, registrando a ottobre una quota superiore all’11,2%. Non da meno Giulia, che segna un incremento del 40% di immatricolazioni rispetto allo stesso mese dell’anno scorso, e una quota in crescita di 0,4 punti percentuali nel segmento D. A questi risultati hanno di certo contribuito le nuove versioni Quadrifoglio di entrambi i modelli, sintesi perfetta di raffinatezza tecnica e tecnologia, che completano la nuova gamma Alfa Romeo.

