TORINO (ITALPRESS) – Sono serviti solo 2 anni per trasformare un sogno in realtà e come sottolineato dalla nascita, per realizzare questo progetto straordinario è servito innanzitutto una buona dose di coraggio e un pizzico di sana follia. Fu con gli stessi ingredienti che nel 1967 nacque l’auto considerata da molti una tra le più belle di tutti i tempi: la 33 Stradale. Oggi, a pochi giorni dalla consegna della prima vettura al primo dei 33 membri del “Club 33” si celebra questa autentica opera d’arte in movimento con un ennesimo riconoscimento, il “Supercar of the year” ricevuto agli Automobile Award 2024. L’Alfa Romeo 33 Stradale è stata votata da una giuria composta da esperti di automobilismo internazionale e giornalisti dell’auto. La supercar Alfa Romeo ha prevalso tra altri illustri gioielli italiani come la Maserati GT2 Stradale e la Ferrari F80. Il premio è stato consegnato a Marion Beyret, Responsabile comunicazione Stellantis France, nel corso di una cerimonia di premiazione organizzata nella prestigiosa cornice dell’Automobile Club de France, situata in Place de la Concorde, a Parigi.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).