Alexandre Malval nominato Direttore design della marca Renault

ROMA (ITALPRESS) – A partire dal 2 gennaio 2026, Alexandre Malval è nominato Direttore Design della Marca Renault. Riporterà a Laurens van den Acker, Chief Design Officer, membro del Leadership Team di Renault Group, ed entrerà a far parte del Comitato di Direzione della Marca Renault.

“Siamo molto lieti di dare il benvenuto ad Alexandre Malval nel nostro team design -, ha commentato Laurens van den Acker -. La sua esperienza nei grandi gruppi del settore automotive, l’apertura internazionale e la capacità di creare brand improntanti al design saranno risorse di fondamentale importanza per portare Renault ad un livello superiore. Il futuro della mobilità è entusiasmante e non vedo l’ora di lavorare con Alexandre per realizzare i nostri obiettivi ambiziosi”.

Per Fabrice Cambolive, CEO della Marca Renault e Chief Growth Officer di Renault Group: “L’arrivo di Alexandre Malval segna un ulteriore passo avanti nel raggiungimento del nostro obiettivo ambizioso: progettare ‘voitures à vivrè che esprimano appieno la visione strategica di Renault, tra emozione, innovazione ed inedita customer experience. La sua esperienza internazionale e capacità di innovazione saranno leve determinanti per sostenere lo sviluppo di Renault in Europa e sulla scena mondiale”.

