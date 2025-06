Alessandro Reali è il nuovo rettore dell’Università di Pavia

MILANO (ITALPRESS) – Con 761 preferenze il professore Alessandro Reali, classe 1977, ordinario di Scienza delle Costruzioni dal 2016, è eletto al ballottaggio di martedì 24 giugno alla carica di rettore dell’Università di Pavia. Per la professoressa Silvia Figini 454 voti. Schede bianche 47. Il proclama del Decano. Alessandro Reali – attualmente delegato del rettore Svelto per la ricerca internazionale e i ranking, e direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura per due mandati dal 2018 al 2024 (riconosciuto come “Dipartimento di Eccellenza” dal Ministero) – guiderà l’ateneo pavese dal prossimo 1° ottobre per il sessennio accademico 2025-2031.

“Congratulazioni e buon lavoro all’ingegner Alessandro Reali, nuovo rettore dell’Università di Pavia”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e gli assessori Alessandro Fermi (Università, Ricerca e Innovazione) ed Elena Lucchini (Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità) salutano l’elezione del rettore dell’ateneo pavese.

“Un’università simbolo – commenta il presidente Fontana – non solo della nostra regione, ma dell’intero Paese, che riveste un valore significativo anche al di fuori dei confini nazionali. Il professor Reali saprà confermare e rafforzare il ruolo strategico di un centro nevralgico della nostra cultura”. “Pavia – aggiunge l’assessore Fermi – è da sempre sinonimo di Università. Incontrerò presto il nuovo rettore per confrontarmi con lui e condividere azioni comuni. L’obiettivo è di crescere ancora ed essere sempre più protagonisti”.

“Questa elezione – afferma l’assessore Lucchini – rappresenta un’importante occasione per rafforzare, con impegno e visione, l’alleanza sociale e culturale tra l’ateneo pavese e le istituzioni, a livello territoriale e nazionale”. Fontana, Fermi e Lucchini ringraziano il professor Francesco Svelto “per il prezioso lavoro svolto in questi anni alla guida dell’Università, un percorso segnato da numerosi successi”.

