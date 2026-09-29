Alberto Gilardino è il nuovo allenatore del Parma

PARMA (ITALPRESS) – Dopo il divorzio da Carlos Cuesta, il Parma punta su Alberto Gilardino. È l’ex campione del mondo, classe 1982, il nuovo tecnico dei ducali. Per Gilardino si tratta di un ritorno visto che al Parma ha giocato fra il 2002 e il 2005, lanciando la sua carriera al punto da convincere il Milan a investire su di lui. Gilardino, che trova una squadra con appena 4 punti dopo le prime cinque giornate di serie A, è reduce dall’esperienza al Pisa dove è stato esonerato dopo 23 giornate, con la squadra all’ultimo posto.

In precedenza, sempre in A, aveva allenato il Genoa con cui – conquistata la promozione la stagione precedente subentrando a Blessin dopo 15 turni – ha centrato un undicesimo posto salvo poi essere mandato via nel novembre 2024 con la squadra quart’ultima dopo 12 giornate. In precedenza aveva allenato in serie D il Rezzato e il Siena (raggiungendo sempre i play-off) e in serie C la Pro Vercelli (14° posto finale nel girone A) e ancora il Siena (esonerato nonostante la squadra al sesto posto).

Gilardino ha sottoscritto un contratto “sino al termine della stagione sportiva 2026/27, con un’opzione in favore del club per due ulteriori stagioni sportive”, informa la società dicale nel comunicato ufficiale.

“Campione del Mondo con la Nazionale nel 2006, per Alberto Gilardino si tratta di un ritorno a Parma dopo l’esperienza da calciatore che lo ha visto protagonista per diverse stagioni dal 2002 al 2005 durante le quali ha collezionato 116 presenze e 56 reti con la maglia gialloblu. Al termine della lunga carriera da calciatore, poi, ha intrapreso il percorso da allenatore con Rezzato, Pro Vercelli, Genoa e Pisa, prima di diventare – oggi – la nuova guida tecnica del Parma”.

Il Parma ha ufficializzato anche lo staff tecnico di Gilardino: Gaetano Caridi – Allenatore in Seconda; Francesco Valiani – Collaboratore Tecnico; Antonio Bovenzi – Preparatore Atletico; Mirco Vecchi – Match Analyst. “Ad Alberto Gilardino e a tutto lo staff il più caloroso benvenuto da parte del presidente Kyle J. Krause, del ceo Federico Cherubini e di tutta la società per l’inizio di questa nuova avventura a tinte gialloblu”, conclude il Parma.

– Foto Ipa Agency –

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