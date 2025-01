MILANO (ITALPRESS) – A partire da gennaio 2025, Alberto Bernini, Regional Director Mobility Aftermarket South Europe per Italia, Grecia, Cipro, Albania e Malta, assume responsabilità anche per Spagna e Portogallo. In questo modo, tutti i Paesi citati convergeranno in un’unica regione con l’obiettivo di fornire un supporto più coordinato ai crescenti gruppi di acquisto internazionali, unito al supporto locale dei team in ciascun Paese. Nel Gruppo Bosch dal 2004, Bernini ha dapprima ricoperto incarichi di responsabilità presso importanti player della componentistica e della distribuzione aftermarket. Nel 2011, dopo aver guidato l’ufficio Marketing di Mobility Aftermarket South Europe, Bernini ha assunto la responsabilità dei mercati di Grecia, Cipro, Albania e Malta. Dal 2013, ha gestito un importante progetto di coordinamento dei Country Sales Manager in Europa e delle vendite per veicoli commerciali. Negli ultimi dieci anni, Bernini ha gestito le attività Mobility Aftermarket di Bosch in Italia, Grecia, Cipro, Albania e Malta, con responsabilità di International Key Account in Europa e ricoprendo la carica di Presidente e membro del Consiglio di Amministrazione delle società Bosch della divisione Mobility Aftermarket in Italia.

