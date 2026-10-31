Albania, violente proteste a Tirana: sassi e molotov contro la polizia

TIRANA (ALBANIA) (ITALPRESS) – Grande tensione a Tirana, dove da 19 giorni sono in corso le proteste contro il Governo per chiedere le dimissioni del primo ministro Edi Rama e migliori condizioni in ambito abitativo e scolastico. Come riferisce l’agenzia albanese ATA la manifestazione, iniziata in modo pacifico davanti al ministero dell’Istruzione, è via via degenerata. Sono stati lanciati fumogeni e appiccati roghi nei cassonetti posizionati al centro della strada, quindi un gruppo di manifestanti – si tratta in gran parte di studenti – ha iniziato a lanciare pietre e molotov contro la polizia. Gli studenti hanno annunciato che, in seguito, sposteranno la manifestazione davanti alla sede del Primo Ministro.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).